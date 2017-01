Asymmetrische Handelsverträge hätten große Teile der Arbeiterklasse in den USA in die Armut gestürzt, sagt Anthony Scaramucci. Der frühere Hedgefonds-Manager spricht für Donald Trump auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos.

Nach scharfer Kritik an den Wirtschaftsplänen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat ein Berater des Politikers für faire Handelsabkommen geworben. "Wir wollen keine Handelskriege", sagte der frühere Hedgefonds-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...