TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat gelassen auf die jüngsten Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zum Atom-Deal mit Teheran reagiert. "Das sind Slogans, nur Gerede ... ich glaube nicht, dass sich was an dem Deal ändern wird", sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Teheran. Donald Trump hatte in einem Zeitungsinterview das Wiener Atomabkommen von 2015 als eines der dümmsten Abkommen bezeichnet.

Ruhani sagte, es handele es sich nicht um ein bi-, sondern ein international anerkanntes multilaterales Abkommen. "Wieso sollte man ein fertiges Hemd wieder in Baumwolle umwandeln und es nochmal machen lassen", fragte er ironisch, und fügte hinzu, der Deal brauche "keinen neuen Schneider". Auch eine Revision des Deals komme für ihn nicht infrage. "Dieses Abkommen ist das Ergebnis jahrelang intensiv geführter Verhandlungen und eine Neuverhandlung wäre daher absolut absurd", sagte der Kleriker.

Trump und die neue Administration werden Ruhani zufolge auch keinen Einfluss auf die iranische Präsidentschaftswahl am 19. Mai diesen Jahres haben./str/fmb/DP/stw

AXC0195 2017-01-17/16:25