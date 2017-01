Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Die Regierung kommt inzwischen aber offenbar gut bei der Sanierung der Staatsfinanzen voran. Der IWF warnt vor zu ehrgeizigen Haushaltszielen.

Griechenland ist nach eigener Darstellung bei der Sanierung der Staatsfinanzen deutlich besser vorangekommen, als mit den internationalen Geldgebern vereinbart. Der so genannte Primärüberschuss, in den jahrelangen Debatten mit den Gläubigern eine entscheidende Kennziffer, habe 2016 bei rund 4,4 Milliarden gelegen, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Der Primärüberschuss blendet den - im Falle Athens immensen - Schuldendienst aus, um Fortschritte bei den laufenden Ausgaben und Einnahmen besser erkennen zu können.

"Der Überschuss ist immerhin 2,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes", sagte ein hoher Beamter des Finanzministeriums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...