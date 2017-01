IRW-PRESS: SOUTHERN LITHIUM CORP: Southern Lithium Corp. unterzeichnet formelles endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet East Fault (Nevada)

Southern Lithium Corp. unterzeichnet formelles endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet East Fault (Nevada)

VANCOUVER (Kanada); 17. Januar 2017 - Southern Lithium Corp. (TSX-V: SNL FSE: SL5) (Southern oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 16. Januar 2016 in Zusammenhang mit seinen früheren Pressemitteilungen vom 11. Juli und 1. November 2016 ein formelles endgültiges Abkommen (das Abkommen) mit TY & Sons Explorations (Nevada) Inc. (TY & Sons oder der Optionsgeber) hinsichtlich des Erwerbs der Option auf eine 100-Prozent-Beteiligung an den Rechten, Titeln und Beteiligungen von TY & Sons an den Mineralschürfrechten, die als Konzessionsgebiet East Fault bekannt sind und sich in Esmeralda County (Nevada, USA) befinden (das Konzessionsgebiet), durch Southern (die Option) unterzeichnet hat.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens kann das Unternehmen die Option ausüben, indem es gemäß folgendem Schema Barzahlungen leistet und Stammaktien des Unternehmens emittiert:

1) NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 % der kommerziellen Produktion bei den Mineralschürfrechten (die Lizenzgebühr) zugunsten des Eigentümers des Konzessionsgebiets 2) 50.000 $ an den Optionsgeber, wobei der Betrag bereits bezahlt wurde und der Optionsgeber den Erhalt bestätigt hat 3) Emission von 3.000.000 vollständig bezahlten, nicht nachschusspflichtigen Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) gemäß folgendem Schema:

i. 300.000 Vergütungsaktien an den Eigentümer des Konzessionsgebiets bis spätestens 30 Tage nach dem Abschlussdatum ii. 2.700.000 Vergütungsaktien an den Optionsgeber bis spätestens 30 Tage nach dem Abschlussdatum

Der Optionsgeber bestätigt, dass die Vergütungsaktien den Wiederverkaufsbeschränkungen und Haltefristen gemäß National Instrument 45-102 sowie den Bestimmungen und Richtlinien der TSX Venture Exchange unterliegen.

Der Abschluss der Transaktion und die Emission der Vergütungsaktien unterliegen dem Erhalt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Falls die Börsengenehmigung nicht bis spätestens 30. Juni 2017 eintrifft, wird diese Option beendet.

Über das Konzessionsgebiet East Fault

East Fault ist ein 1.112 Acres (450 Hektar) umfassendes Konzessionsgebiet, das sich in einer strategisch günstigen Lage entlang von elf Kilometern (sieben Meilen) des East Fault befindet. Das Konzessionsgebiet liegt südlich der Lithiumsolemine von Albemarle und neben der Ostgrenze des Konzessionsgebiets Clayton Valley von Pure Energy, das eine abgeleitete Ressource von 816.000 metrischen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent beinhaltet (siehe technischer Bericht (Technical Report) gemäß NI 43-101 von Pure Energy vom 17. Juli 2015). Beachten Sie, dass der Hinweis auf die Ressource von Pure Energy nicht impliziert, dass das Unternehmen in seinem Konzessionsgebiet ähnliche Ergebnisse erzielen kann.

Über Southern Lithium Corp. (TSX-V: SNL FSE: SL5)

Southern Lithium Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erkundung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt. Southern Lithium Corp. hat ein erfahrenes Management-Team mit einer Wachstumsstrategie zusammengestellt, um ein Lithiumprojekt-Portfolio zu erstellen. Das vorrangige Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionärswert durch Explorationen und Erschließungen qualitativ hochwertiger Ressourcen mittels strategischer Erwerbe, Joint Ventures und Marketing zu steigern und dabei das geringe Risiko mittels Projektdiversifizierung und eines soliden, kosteneffizienten Finanzmanagements aufrechtzuerhalten. Mit dem potenziellen Erwerb des Konzessionsgebiets Cruz hat Southern Lithium die Absicht, sich im Becken Pocitos zu etablieren und weiterhin seine Vision umzusetzen, sich aus technischer Sicht überlegene Lithiumprojekte zu sichern. Das Unternehmen ist nur an Projekten mit höchstem technischem Wert in günstigen geopolitischen Rechtsprechungen interessiert.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geology), P.Geo., einem Director des Unternehmens und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß den Definitionen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

David Alexander Chief Financial Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Southern Lithium Corp. Sam Eskandari Telefon: +1.416.918.6785 Email: ir@southernlithium.com Website: www.southernlithiumcorp.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.southernlithiumcorp.com oder in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital sowie Bedingungen der Wirtschaft, des Marktes oder des Geschäftes. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden, weshalb die Leser darauf hingewiesen werden, sich auf die eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gemäß den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

