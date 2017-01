BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) drängt Großbritannien nach der Grundsatzrede von Premierministerin Theresa May, die Verhandlungsfähigkeit schnell herzustellen. "Es ist gut, dass endlich etwas mehr Klarheit darüber besteht, wohin Großbritannien steuert. Wichtig ist nun, dass wir schnell in ein geordnetes Verfahren kommen", sagte der Bundeswirtschaftsminister am Dienstag in Berlin.

Interne Dokumente der britischen Regierung und der Rücktritt des EU-Botschafters Ivan Rogers belegen, dass die Ministerien nur unzureichend Expertise haben, wie die komplizierte Scheidung von der Europäischen Union zu bewerkstelligen ist.

Er stellte noch einmal klar, dass es für Großbritannien keine Ausnahmen für den Verbleib im Binnenmarkt geben wird. "Rosinen picken wird es nicht geben". Der SPD-Chef lobte, dass sich May in ihrer Rede konsequent zur Freundschaft und Partnerschaft zwischen ihrem Land und den anderen Ländern Europas bekannt habe. "Großbritannien bleibt ein Teil Europas und ein befreundeter Staat", erklärte Gabriel.

Die konservative Regierungschefin hatte in ihrer mit Spannung erwarteten Rede angekündigt, das Vereinigte Königreich vollständig aus der Europäischen Union zu lösen. Sie strebt parallel dazu einen umfassenden Freihandelsvertrag und ein neues Zollabkommen mit der EU an. Sie will außerdem die Zahl der Einwanderer aus EU-Staaten deutlich reduzieren.

January 17, 2017 10:08 ET (15:08 GMT)

