Frankfurt - 2017 könnte es zu neuen Unsicherheiten an den Finanzmärkten kommen, beispielsweise durch überraschende politische Entscheidungen. Investmentansätze, die einen Fokus auf das Managen von Risiken legen, erscheinen in diesem Umfeld sinnvoll. Multi Asset Fonds wie der Deutsche Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) können dank ihres großen Spielraums bei der Anlagepolitik sehr flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, so die Experten von DWS Investments.

