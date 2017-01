BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich nach der Brexit-Rede von Theresa May für betont sachliche Verhandlungen mit Großbritannien über dessen Ausstieg aus der EU ausgesprochen. Man solle nicht vor der Wirklichkeit erschrecken, sondern sie sich anschauen und daraus Konsequenzen ziehen, sagte Kauder am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. Die britische Premierministerin May hatte zuvor in einer Grundsatzrede zum Brexit erklärt, Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen zu wollen.

Kauder sagte, wenn May einen Brexit und den Abbruch aller Beziehungen wolle, "dann ist das ihre Entscheidung, dann werden wir entsprechend mit ihr darüber verhandeln". Eines gehe aber nicht, betonte er: "Dass man alle Vorteile will und ansonsten zu seinen eigenen Bedingungen die Dinge gestalten will." Wenn das Vereinigte Königreich zudem mit Amerika einen besonderen Vertrag abschließen wolle, "ist das Sache der beiden", ergänzte er./bk/DP/he

AXC0202 2017-01-17/16:43