BERLIN (Dow Jones)--Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition haben nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit eine harte Haltung gegenüber Londoner Sonderwünschen angekündigt.

"Wenn Frau May einen Brexit will (als) Abbruch aller Beziehungen, dann ist das ihre Entscheidung, dann werden wir entsprechend mit ihr darüber verhandeln", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder vor einer Sitzung seiner Fraktion. "Aber eines geht nicht, dass man alle Vorteile und ansonsten zu seinen eigenen Bedingungen die Dinge gestalten will."

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann betonte, May habe "einen klaren Bruch mit der Europäischen Union" angekündigt. "Wer einen klaren Bruch will, der sollte ihn auch bekommen, dazu sind wir bereit." Das sei eine souveräne Entscheidung des britischen Volkes. "Allerdings kann es nicht sein, dass man einzelne Rosinen herauspickt", warnte auch er.

Keine Steueroase vor den Toren des Binnenmarktes

Die vier europäischen Grundfreiheiten seien der Maßstab für die künftige Zusammenarbeit mit London. Oppermann schlug vor, die EU solle anstatt bilateraler Verträge insgesamt eine Regelung aushandeln. "Ich finde, das sollte die Europäische Union im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Handelspolitik in Europa auf den Weg bringen", sagte er.

Die EU müsse London nun klar machen, dass "eine Steueroase und Umwelt- und Sozialdumping auch außerhalb des Binnenmarkts nicht akzeptabel" seien, forderte der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold. "Den vollen Zugang zum Binnenmarkt gibt es nur ohne Rosinenpickerei bei den vier Grundfreiheiten des gemeinsamen Markts", sagte auch er.

Die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt nannte es schon vor Mays Rede "sehr bedauerlich, dass wir es jetzt mit einem immer härteren Ausstieg seitens Großbritanniens zu tun haben" und hob hervor: "Was wir hier erleben, ist, dass offensichtlich die Regierung in Großbritannien keinen Plan hat."

