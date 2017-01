Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Der Autobauer General Motors (GM) beugt sich dem Druck des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Der Konzern bestätigte, 1 Milliarde Dollar zusätzlich in seine US-Produktionsstätten stecken zu wollen. Außerdem wird die Fertigung bestimmter Komponenten wieder ins Land geholt. Trump hatte GM wie andere Autokonzerne auch aufgefordert, Jobs in den USA und nicht im Ausland zu schaffen.

Durch die Investitionen würden 2.000 neue Stellen in der Produktion geschaffen oder gehalten, so GM. Rund 450 davon würden für den Aufbau der Fertigung eigener Achsen für einen neuen Pickup-Truck gebraucht. Damit wird ein Zulieferer ersetzt, der die Komponenten derzeit in Mexiko herstellt.

GM kündigte außerdem an, rund 5.000 neue Jobs "in den nächsten paar Jahren zu schaffen. Darunter seien auch neue Ingenieursstellen in "fortgeschrittenen Technologien" und Arbeitsplätze bei GM Financial.

"Die USA sind unser Heimatmarkt und wir streben Wachstum an, das unseren Mitarbeitern, Händlern und Zulieferern zugute kommt", sagte GM-Chefin Mary Barra laut Mitteilung.

