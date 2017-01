MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat die Bundesregierung und die EU vor Strafaktionen gegen Großbritannien gewarnt. "Europa sollte ein möglichst umfassendes Freihandelsabkommen mit Großbritannien abschließen, das auch bei Dienstleistungen eine enge wirtschaftliche Integration aufrecht erhält", sagte der Wirtschaftsforscher am Dienstag in München. So lasse sich der Schaden des Brexit für beide Seiten minimieren. "Die Debatte über angebliches Rosinenpicken muss aufhören, dieser Vorwurf vergiftet die Atmosphäre und führt nur zu einer Verhärtung der Fronten", warnte Fuest.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Dienstag in Berlin gesagt: "Rosinen picken wird es nicht geben." Wer am Binnenmarkt teilhaben wolle, müsse auch in der politischen Union sein. Ähnlich hatten sich auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Unterhändler Michel Barnier geäußert./rol/DP/he

AXC0208 2017-01-17/17:09