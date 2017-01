Hamburg (ots) - Politische Ereignisse wie der Brexit oder die Wahl Donald Trumps im vergangenen Jahr haben das Thema Populismus wieder in den medialen Fokus gerückt. Eine weltweite Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeichnet nun ein Bild einer Gesellschaft, in der sich viele vom politischen System vernachlässigt fühlen und sich nach einem starken Anführer sehnen.



Insgesamt denken in den 22 befragten Ländern zwei Drittel (64%) der Befragten, traditionelle Parteien und Politiker würden sich nicht um Menschen wie sie kümmern. In Deutschland stimmt dieser Aussage etwa die Hälfte (53%) der Bevölkerung zu. In Frankreich (76%), Spanien (75%) und Ungarn (73%) empfinden sogar drei Viertel der Menschen so. In Deutschland glauben zwei Drittel der Befragten, die Wirtschaft des Landes begünstige die Reichen und Mächtigen. Um ihr Land von ihnen zurückzuerobern, brauche es einen starken Anführer, denken sechs von zehn (63%) Befragten weltweit - in Deutschland (34%) und Schweden (31%) denkt das nur einer von drei.



Einen starken Anführer, der bereit ist, die Regeln zu brechen, um das Land auf den richtigen Weg zu bringen, wünschen sich vor allem die Befragten in Frankreich (80%), Italien (68%) und der Türkei (66%). Deutschland (21%), Schweden (23%) und Spanien (35%) stimmen dieser Aussage am wenigsten zu.



Steckbrief:



Diese Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Studie, die zwischen dem 21. Oktober und 04. November 2016 unter 16.096 Befragten in 22 Ländern durchgeführt wurde.



