Berlin (ots) - Der Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusexperte Hans-Joachim Funke warnt auch nach dem gescheiterten Verbot weiterhin vor der NPD. "Trotz aller Veränderungen, trotz AfD und Pegida in allen Schattierungen: Die NPD ist weiter ein zentrales intaktes Netzwerk rechtsaußen", sagte Funke der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). "Die Anfeindungen gegen Flüchtlinge sowie andere Minderheiten, mit denen sich jetzt aktuelle Kräfte hervortun, sind von der NPD initiiert und angestachelt worden", erklärte Funke. Im Umgang mit Pegida und AfD forderte er unter anderem die demokratischen Parteien dazu auf, mit Mitläufern zu reden. Deren Ängste und ihre Ursachen müssten wahrgenommen und angesprochen werden.



