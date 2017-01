DAVOS (dpa-AFX) - Der scheidende US-Außenminister John Kerry hat die Europäische Union zur Einheit aufgerufen. Mit Blick auf wachsenden Populismus und Abschottung warnte Kerry, die aktuellen Entwicklungen seien "sehr, sehr riskant". "Sie ermutigen Menschen, die Europa geteilt sehen wollen", sagte der Top-Diplomat am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Kerry nannte aber weder die Brexit-Entscheidung der Briten noch den künftigen US-Präsidenten Donald Trump beim Namen.

"Nutzt Einheit als Stärke", betonte Kerry. "Meine Botschaft an meine Freunde in Europa: Europa muss an sich glauben." Die EU-Mitglieder müssten sich erinnern, warum sie sich zusammengeschlossen hätten. Die Gemeinschaft sei eine Erfolgsgeschichte: "Keine Region, keine Gemeinschaft von Ländern ist so maßgeblich gewachsen wie Europa." Ursprünglich sei die EU kein Wirtschafts-, sondern ein Friedensprojekt gewesen, betonte Kerry. "Es hat funktioniert, Leute!"/bvi/DP/stw

AXC0215 2017-01-17/17:25