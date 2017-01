Um 5: DAX legt nach May-Rede zu - Britisches Pfund springt nach oben

Harte Schale, weicher Kern - so könnte man den Wunsch der britischen Premierministerin nach der Ausgestaltung des Brexit interpretieren. Theresa May möchte keine Mitgliedschaft zum gemeinsamen EU-Binnenmarkt, aber den größtmöglichen Zugriff auf ihn. Bleibt die Frage offen, wo denn der Unterschied zwischen dem "größtmöglichen Zugriff" und einer Mitgliedschaft liegt. Solange die Politik den Börsen die Antwort darauf schuldig bleibt - und das kann dauern - werden der Brexit und seine Folgen weiter in den Hinterköpfen der Anleger bleiben.

