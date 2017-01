Capital Finance International (CFI), eine Druckzeitschrift mit einer Online-Berichterstattung über Unternehmen, Wirtschaft und Finanzen, und Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das ein hochentwickeltes Produktportfolio im Bereich neurodegenerative Krankheiten entwickelt, heute bekanntgab, hat die Jury von CFI.co den Best Life-Sciences IPO France 2016 Award an Pharnext vergeben. Höhepunkte des Ergebnisses der Jury umfassen:

Pharnext ist auf die Entwicklung von Medikamenten spezialisiert, welche die Behandlung von erheblichen, noch unbefriedigten medizinischen Bedürfnissen, darunter neurodegenerative Erkrankungen, unterstützen.

Pharnext ist ein weltweit führender Anbieter von synergistischer, kombinatorischer Medizin. Die universelle F&E-Plattform des Unternehmens, PLEOTHERAPY ermöglicht die Identifizierung und Entwicklung synergistischer Kombinationen von neu positionierten, niedrigdosierten Arzneimitteln. Gleichzeitig sind diese "Pleo-Medikamente" ("PLEODRUG ") auf zahlreiche Krankheitsverläufe ausgerichtet.

Im Juli 2016 legte Pharnext an der Pariser Euronext Alternext-Börse einen erfolgreichen Start hin und nahm Kapital in Höhe von 30 Millionen EUR von einer Vielzahl institutioneller Tier-1-Anleger auf.

"Es ist uns eine große Ehre, mit diesem Award ausgezeichnet zu werden, der das Engagement unserer Teams würdigt, die sich für den erfolgreichen Abschluss unseres Börsengangs eingesetzt haben." Es ist das Vertrauen unserer Anleger und die Unterstützung unserer Partner, welche es Pharnext ermöglicht haben, diesen sehr wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. In Abstimmung mit unseren Plan intensivieren wir unsere F&E-Anstrengungen weiter und erforschen nach wie vor das Potenzial unserer beiden führenden "Pleo-Medikamente" ("PLEODRUG"): PXT3003 wird derzeit in einer internationalen Phase-III-Studie zu Morbus Charcot-Marie-Tooth (hereditäre motorisch-sensible Neuropathie) Typ 1A und PXT864 derzeit in einer Phase-II-Studie für die Behandlung der Alzheimer-Erkrankung geprüft. Wir danken Capital Finance International herzlich für diesen renommierten Award",, so Daniel Cohen, M.D., Ph.D., Mitgründer und Chief Executive Officer von Pharnext.

Der vollständige Bericht der Jury:

Pharnext: Best Life-Sciences IPO France 2016

Das französische biopharmazeutische Unternehmen Pharnext eröffnet neue Wege bei der medizinischen Forschung und ist auf die Entwicklung von Medikamenten spezialisiert, die die Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen unterstützen. Es wurde von einer Gruppe namhafter Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Daniel Cohen gegründet, ein weithin anerkannter Pionier der modernen Genomik.

Pharnexts führendes Pleo-Medikament (PLEODRUG) PXT3003, wird derzeit im Rahmen einer maßgeblichen internationalen Phase-III-Studie in Europa, den USA und Kanada zur Behandlung der Charcot-Marie-Tooth Typ 1A-Erkrankung geprüft. PXT3003 genießt in Europa und in den USA die Vorteile des Orphan-Drug-Status und könnte daher in einem deutlich abgekürzten Verfahren die endgültige Zulassung erreichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits positive Ergebnis für die Phase-II-Studie ihres zweiten führenden Pleo-Medikaments (PLEODRUG), PXT 864, für die Behandlung der Alzheimer Erkrankung erhalten.

Pharnext ist ein weltweit führender Anbieter im Rahmen eines neuen Modells der Arzneimittelentwicklung, der sogenannten PLEOTHERAPY), die sich gleichzeitig mit verschiedenen Krankheitsverläufen bei einer Reihe synergistischer Kombinationen bereits existierender Medikamente befasst und ihre Verwendung effektiv neu positioniert. Diese Pleo-Medikamente (PLEODRUG) bieten Patienten und Anlegern wichtige Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Schutz internationaler Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum.

Im Juli 2016 legte Pharnext an der Pariser Euronext Alternext-Börse einen erfolgreichen Start hin und nahm Kapital in Höhe von 30 Millionen EUR von einer Vielzahl institutioneller Tier-1-Anleger auf. Der Erlös aus dem Börsengang wird in die bereits hervorragende Forschung von Pharnext investiert und Liquidität für künftige Projekte bereitstellen.

Die Jury von CFI.co gratuliert dem Unternehmen für seinen makellos ausgeführten Börsengang und möchte diesen Abschluss durch die Vergabe des 2016 Best Life-Sciences IPO France Award an Pharnext auszeichnen.

Über Pharnext

Pharnext ist ein auf die fortgeschrittene klinische Entwicklung ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern gegründet wurde, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Genomik. Pharnext konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen und verfügt über zwei führende Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung: PXT3003 wird derzeit in einer internationalen Phase-III-Studie zu Morbus Charcot-Marie-Tooth (hereditäre motorisch-sensible Neuropathie) Typ 1A geprüft und genießt die Vorteile des Orphan-Drug-Status in Europa und den USA. PXT864 lieferte positive Phase-II-Ergebnisse bei Alzheimer-Erkrankungen. Pharnext ist Vorreiter eines neuen Paradigmas in der Arzneimittelforschung: PLEOTHERAPY. Das Unternehmen ermittelt und entwickelt synergistische Kombinationen von neu positionierten, niedrigdosierten Arzneimitteln. Diese "Pleo-Medikamente" ("PLEODRUG") bieten mehrere wichtige Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und geistiges Eigentum, darunter mehrere bereits erteilte Patente zum Schutz der stofflichen Zusammensetzung (Composition-of-Matter). Das Unternehmen wird von einem internationalen Team erstklassiger Wissenschaftler unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext-Börse in Paris auf dem Alternext-Markt notiert (ISIN-Code: FR00111911287).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pharnext.com

PLEODRUG und PLEOTHERAPY sind eingetragene Marken von Pharnext.

Über CFI.co

CFI.co ist eine Druckzeitschrift mit einer Online-Berichterstattung über Unternehmen, Wirtschaft und Finanzen. Das Journal erkennt, dass angesichts der Tatsache, dass sich Volkswirtschaften heute immer mehr annähern, die traditionelle Unterscheidung zwischen Schwellen- und Industrieländern inzwischen erheblich an Bedeutung eingebüßt hat. Der Sitz von CFI.co befindet sich in London, der multikulturellsten Stadt der Welt. CFI.co erfasst und analysiert die Triebkräfte, die für diesen Wandel verantwortlich sind. Indem es die Standpunkte führender multilateraler und nationaler Organisationen mit der Vordenkerrolle einiger der weltweit führenden Köpfe kombiniert, stellt CFI.co sicher, dass die Leser die Kräfte besser verstehen, die Einfluss auf die Weltwirtschaft haben und sie neu formen.

Über das CFI.co Awards Programm

Jedes Jahr sucht CFI.co Personen und Organisationen aus, die in bedeutender Weise zur Annäherung von Volkswirtschaften beitragen und allen Interessengruppen einen wirklichen Mehrwert verschaffen. CFI.co berichten von den Frontlinien von Volkswirtschaften im Wandel und erkennt, dass bewährte Praktiken überall in der Welt zu finden sind. Ziel des Awards-Programm ist es, herausragende Leistung weltweit zu identifizieren und auszuzeichnen. Ziel ist ferner, andere dazu anzuregen, ihre eigenen Leistungen zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

