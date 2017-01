Das Board von Reynolds American hat laut Chairwoman Susan Cameron die Übernahmeofferte von British American Tobacco (BAT) über 49,4 Milliarden Dollar akzeptiert, obwohl es im US-Kongress Überlegungen gebe, die Körperschaftssteuer zu senken. "Wir sind der Ansicht, dass man einen solchen Deal nicht auf Basis von Spekulationen strukturieren kann", sagte sie in einem Conference Call. Es gebe nicht einmal einen Zeitplan für die Änderung der Steuergesetze. Reynolds-Aktionäre würden von Gewinnzuwächsen in den USA profitieren und gleichzeitig von dem verstärkten Engagement des fusionierten Unternehmens in Schwellenländern. Die BAT-Aktie verliert in London 3,5 Prozent, jene von Reynolds gewinnt in New York 3,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2017 11:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.