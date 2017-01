Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, hat die britische Premierministerin Theresa May in ihrem Ansinnen unterstützt, zwischen der EU und Großbritannien keine Handelsschranken zu errichten: "Die deutsche, und insbesondere die bayerische Wirtschaft sind eng mit der britischen verbunden. Zölle und andere Handelshemmnisse würden beiden Seiten schaden", sagte Hasselfeldt der "Welt".

Man wolle die gute Beziehung zu Großbritannien aufrecht erhalten. "Es ist nicht nur - wie Premierministerin May betont hat - im Interesse Großbritanniens, dass die EU erfolgreich ist. Es ist auch in unserem Interesse, dass Großbritannien erfolgreich ist." Hasselfeldt sprach sich auch deutlich dafür aus, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit fortzusetzen: "Die Ankündigung Mays, dass Großbritannien außen- und sicherheitspolitisch ein wichtiger Partner der EU bleiben will und dass man bereit sei, weiter nachrichtendienstliche und polizeiliche Informationen zu teilen, ist zu begrüßen."