Zürich - Die Zahl der Fusionen und Übernahmen wächst dynamisch und vor allem Chinesen stechen mit Zukäufen in der Schweiz hervor. 2016 hat es hierzulande neun Transaktionen aus dem Reich der Mitte gegeben. 2015 akquirierten die Chinesen zehnmal in der Schweiz. In den Jahren 2012 und 2013 hatten sie bei Firmenkäufen dagegen lediglich zwei- beziehungsweise dreimal zugeschlagen. Dieser Aufwärtstrend dürfte aber anhalten.

Die seit 2007 beobachtbare Aufwärtsbewegung bei Fusionen und Übernahmen setzte sich laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG vom Dienstag auch im vergangenen Jahr fort. Die Zahl der Transaktionen mit Schweiz-Bezug stieg 2016 im Vorjahresvergleich insgesamt um 3,4% auf 362 Übereinkünfte. Das Volumen dieser Zukäufe und Zusammenschlüsse legte sogar um 40% auf eindrückliche 119,1 Mrd USD zu.

Die Statistik für das abgelaufene Jahr prägte vor allem der "Mega-Deal" zwischen dem Basler Agrochemiekonzern Syngenta und China National Chemical Corporation (ChemChina), der allein auf ein Transaktionsvolumen von rund 43 Mrd USD kommt. Laut KPMG ist diese Akquisition sogar die bisher grösste chinesische Übernahme eines Unternehmens im Ausland.

Chinesen auf dem Vormarsch

Generell machen Investoren aus dem Reich der Mitte vermehrt in der westlichen Welt von sich reden. Global stieg 2016 die Zahl der Transaktionen mit Käufern aus China um fast 50% auf 258 Akquisitionen. Das Transaktionsvolumen vervierfachte sich fast auf rund 185 Mrd USD.

Laut KPMG Schweiz gibt es für das Aufstreben der Chinesen drei Hauptgründe, obwohl die Investoren vielfach gar nicht so stark an den etablierten Märkten der Übernahmeobjekte ...

