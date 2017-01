Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) hat den gewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Androhung von Strafzöllen gegen deutsche Autohersteller vor einer Abschottung gewarnt und in diesem Kontext an die "Spaghettikriege" zwischen den USA und Europa vor rund 30 Jahren erinnert. "Was die Automobilindustrie anbelangt, werden wir sicher mit der amerikanischen Administration noch einmal reden müssen", sagte Kauder vor einer Sitzung seiner Fraktion in Berlin.

"Abschotten bedeutet auf jeden Fall, dass die Produkte in Amerika teurer werden", warnte er. Im Zweifel müsse man auch darauf hinweisen: "Wir hatten schon Kriege zwischen Amerika und Europa über Handelszölle", sagte Kauder. "Ich denke nur 'mal an die Spaghettikriege, die da stattgefunden haben." Die habe Amerika am Ende nicht durchgehalten. "Wenn man "selber auf Märkten unterwegs" sei, sei Abschottung nicht das richtige Ziel. "Wir müssen das ernstnehmen", betonte Kauder, "aber wir werden uns darauf einstellen."

Hintergrund des Handelskonfliktes um Spaghetti war eine deutliche Anhebung der Importzölle für Nudeln Mitte der 1980er-Jahre durch den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Europa antwortete darauf seinerseits mit Zollerhöhungen für amerikanische Produkte. Letztlich wurde der Konflikt aber beigelegt.

