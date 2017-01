In Nigeria hat ein Militärjet am Dienstag versehentlich ein Flüchtlingscamp bombardiert: Dabei seien zahlreiche Menschen getötet worden, berichten nigerianische Medien. Dutzende weitere seien verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Militärangaben zufolge war es bei einem Einsatz gegen die Terrormiliz Boko Haram zu dem Irrtum gekommen. In dem Camp im Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias leben mehrere Tausend Binnenflüchtlinge.