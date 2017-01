Bonn (ots) - Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kann zufrieden sein. Über sechs Milliarden Euro beträgt der Haushaltsüberschuss des Bundes. Nun streitet die Politik darüber, was mit dem Geld passieren soll. Steuern senken, forderte jüngst der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) und zwar am besten noch vor der Bundestagswahl. Investieren, fordern die Opposition und die SPD. Bundesfinanzminister Schäuble möchte jedoch Schulden tilgen und erhält dazu Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Was soll mit dem Haushaltsüberschuss passieren? Steuern senken, investieren oder Schulden tilgen?



Anke Plättner diskutiert mit



- Kerstin Andreae, Stellv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne - Ralph Brinkhaus, Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - Prof. Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) - Dorothea Siems, Die Welt



