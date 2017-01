Am neuen Hauptstadtflughafen tauchen immer wieder unerwartete Schwierigkeiten auf. Aus dem Start 2017 wird nichts, ein neuer Termin steht aber noch aus. Denn der Aufsichtsrat kann noch nicht tagen.

Am neuen Hauptstadtflughafen drohen nach dpa-Informationen weitere Verzögerungen. Grund sind demnach Probleme mit der Ansteuerung Hunderter von Türen. Schwierigkeiten gebe es auch mit der Sprinkleranlage. Damit dürfte der Zeitplan für eine Eröffnung des Flughafens noch in diesem Jahr endgültig hinfällig sein. Denn dafür müssten die Bauarbeiten nach früheren Angaben von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld in diesem Monat abgeschlossen werden.

Konkret müssen im Hauptterminal zahlreiche Türen neu verkabelt werden. Denn wenn sie im Brandfall nicht ordnungsgemäß schließen, ist eine planmäßige Entrauchung nicht möglich. Zudem gibt es möglicherweise noch Umbaubedarf an der Sprinkleranlage. Müssen dort Rohre ausgetauscht, bedeutet das langwierige Arbeiten in den Deckenhohlräumen über den Terminalgängen.

Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar ...

