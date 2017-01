Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front nachgegeben. Nach Verlusten im frühen Handel war der Leitindex SMI zunächst in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Am frühen Nachmittag sorgte die mit Spannung erwartete Rede der britischen Premierministerin Theresa May zunächst für etwas Aufwind, in der sie für ein Freihandelsabkommen mit der EU plädierte. Befürchtungen vor einem "harten Brexit" wurden somit gemildert.

Am Nachmittag gerieten die Kurse infolge eines schwachen Starts an den US-Aktienmärkten nach der feiertagsbedingten Handelspause zu Wochenbeginn jedoch wieder ins Rutschen. Der SMI fiel dabei kurzzeitig unter die derzeit wichtige psychologische Marke von 8'300 Punkten.

Zum Handelsschluss stand der SMI 0,70% tiefer bei 8'304,10 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,59% auf 1'323,69 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,58% auf 9'068,59. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 23 im Minus und sieben im Plus.

Im Fokus standen Geberit (+2,3%), die sich nach dem am Morgen vorgelegten Umsatzausweis für das vergangene Geschäftsjahr dem Negativtrend entziehen konnten und als Tagessieger aus dem Handel gingen. Wegen eines starken Schlussquartals 2016 mit einem über Erwarten freundlichen Marktumfeld in Europa sowie einem jeweils positiven Währungs- und Konsolidierungseffekt hat der ...

