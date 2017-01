Zürich - Mit dem Bezug zusätzlicher Büros in Zürich bekräftigt Google die Bedeutung des Standortes Schweiz. Die Büroräumlichkeiten in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs sollen einst Platz für bis zu 5000 Mitarbeitende bieten, die an Diensten arbeiten, die den Menschen auf der ganzen Welt ihren Alltag erleichtern. Neben Bundesrat Johann Schneider-Ammann waren auch Susanne Ruoff, CEO Schweizerische Post, Eric Schmidt, Executive Chairman of Alphabet und der Schweizer Urs Hölzle, Senior Vice President of Technical Infrastructure bei Google, anwesend.

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann dankte Google für die Investitionen in der Schweiz. Angesichts der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten und des Ausbaus der Arbeitsplätze sagte der Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister "Zürich und Google: Das ist eine Liebesgeschichte" Die Schweiz biete dem Unternehmen einen attraktiven Standort mit bestausgebildeten Talenten, flexiblen Rahmenbedingungen und höchster Lebensqualität. Gerade um im Zeitalter des digitalen Wandels brauche ein guter Wirtschaftsstandort Dynamik und Stabilität; die Schweiz biete beides. Er forderte Google auf, sich wie bisher weiterhin so aktiv einzubringen, denn ohne das freiwillige Engagement von Unternehmen - beispielsweise in der Berufsbildung - sei die Schweizer Erfolgsgeschichte nicht möglich.

Urs ...

