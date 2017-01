Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat den Rückschlag an den Aktienmärkten erst einmal gestoppt. Nach ihrer Rede machte der DAX die Verluste aus einer schwachen Eröffnung weitgehend wett. Zum Schluss fiel er noch um 0,1 Prozent auf 11.540 Punkte, damit schloss er 115 Punkte über dem Tagestiefststand. "Theresa May will einen weichen und einen harten Brexit zugleich", sagte ein Marktteilnehmer. "Politisch hart, aber wirtschaftlich weich", sagt er. Die Einbeziehung der Parlamente und der Teilstaaten deute auf Kompromissbereitschaft hin, auch wenn ein Freihandelsabkommen mit EU schwierig zu verhandeln sein dürfte.

Die Vorstellungen führten zu Rückkäufen in den Automobilaktien, die nach schwachem Start alle wenig verändert schlossen. "Großbritannien will den Markt für deutsche Autos offen halten", so der Händler. Nun wartet der Markt auf die Inaugurationsrede des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps am Freitag. Das sei wieder ein Grund zum Abwarten. "Nach May ist vor Trump", so ein Händler. Der DAX werde wohl bis zu der Rede weiter seitwärts tendieren.

Etihad-Spekulation gibt Lufthansa Auftrieb

Größter Gewinner im DAX war die Lufthansa-Aktie. Sie stieg um 4,3 Prozent. Grund waren Spekulationen über einen Einstieg von Etihad bei der deutschen Fluggesellschaft. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz stieg organisch um 3,2 Prozent, während Analysten nur 3,0 Prozent erwartet hatten. Zum Gewinn äußerte sich Beiersdorf noch nicht. Die "Nivea-Aktie" zog um 0,2 Prozent an.

Gewinnmitnahmen bei Zalando

Verkauft wurden nach vorläufigen Geschäftszahlen Zalando, sie gaben 6 Prozent ab. Das Online-Kaufhaus hatte zwar im Quartal erstmals die Umsatzmilliarde ereicht, aber "hier dürften einige Anleger mehr erwartet haben", meinte ein Händler. Weil der Kurs außerdem zuletzt stark gestiegen sei, seien die Geschäftszahlen für Gewinnmitnahmen genutzt worden. Der Kurs des Großküchenherstellers Rational notierte unverändert. Rational setzte 2016 rund 9 Prozent mehr um. Das habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, sagte ein Marktteilnehmer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,0 (Vortag: 62,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,01 (Vortag: 2,17) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.540,00 -0,13% +0,51% DAX-Future 11.551,50 -0,10% +0,93% XDAX 11.551,35 -0,07% +0,91% MDAX 22.476,56 -0,23% +1,30% TecDAX 1.835,90 -0,73% +1,33% SDAX 9.708,43 -0,14% +1,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,80% +22 ===

