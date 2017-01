Frankfurt - Im vergangenen Jahr 2016 haben sich die Rohstoffpreise zum Teil überraschend gut entwickelt, so die Analysten der DekaBank.Insbesondere Rohöl der Sorte Brent sei in den Zusammenstellungen der erfolgreichsten Geldanlagen für das Jahr 2016 weit vorne zu finden gewesen, gefolgt von Kupfer und Silber. Nach zwei Jahren als größte Verlierer hätten Öl & Co. zusammen mit anderen risikobehafteten Anlageklassen nunmehr wieder die Gewinnerlisten angeführt. Die Rohstoffnachfrage sei überraschend robust gewesen, während sich das Angebot schwach entwickelt habe. Der Beginn eines neuen kraftvollen Rohstoffpreiszyklus dürfte dies aber nicht gewesen sein.

