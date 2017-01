Frankfurt - Die Metallpreise geben heute den zweiten Tag in Folge spürbar nach, was wir in erster Linie auf Gewinnmitnahmen zurückführen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer falle unter 5.800 USD je Tonne, Nickel halte sich gerade noch über der Marke von 10.000 USD je Tonne und Aluminium koste 1.775 USD je Tonne. Den größten Verlust verzeichne Zink mit einem Minus von fast 3%, obwohl der globale Zinkmarkt bis November 2016 im Defizit gewesen sei. Gemäß Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) sei das Angebot um 263 Tsd. Tonnen hinter der Nachfrage zurückgeblieben. Die sehr pessimistische Schätzung der ILZSG von Oktober für das Gesamtjahr 2016 (350 Tsd. Tonnen Defizit) werde sich aber wohl nicht bewahrheiten.

