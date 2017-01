Frankfurt - Gold legt im Vorfeld der Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit auf rund 1.215 USD je Feinunze zu, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Je nachdem wie sehr May auf Konfrontationskurs zur EU gehe, könnte Gold im Laufe des Tages gut gefragt sein. Wie der World Gold Council berichtet habe, hätten die Gold-ETFs 2016 mit 536 Tonnen den stärksten Zufluss seit sieben Jahren verzeichnet. Die ETF-Bestände in Europa seien dabei stärker aufgebaut worden als in den USA, da die Abflüsse im vierten Quartal in Europa deutlich geringer ausgefallen seien. Dies dürfte neben dem regionalen Aspekt auch an der Investorenstruktur liegen. In den USA seien institutionelle Investoren vorherrschend, in Europa seien es die Kleinanleger.

