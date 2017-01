Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Das Jahr 2017 habe unter weit besseren Vorzeichen als 2016 begonnen und dies trotz der anstehenden Wahltermine, die erneut alle düsteren Prognosen in Bezug auf deren Auswirkungen auf die Märkte Lügen strafen dürften. Das Wachstum der Weltwirtschaft halte sich auf einem Niveau oberhalb der 3%-Schwelle und die neuen, in den Vereinigten Staaten wie auch in der Eurozone beschlossenen Sparmaßnahmen dürften sich positiv auswirken. Die Schwellenländer hätten strukturelle Reformen zugesagt, würden den Experten so den einzuschlagenden Weg weisen und stünden am Anfang einer Erholung, auch wenn noch zahlreiche Hindernisse zu erwarten seien.

