Mit Wirkung zum 1. Februar übernimmt Nicole Wiedemann (47) die Position als Gesamtanzeigenleitung Frauen bei BM BRAND MEDIA. Damit verantwortet sie die langjährig erfolgreichen Marken FÜR SIE, PETRA und VITAL ebenso wie das junge Gesundheitsmagazin feel good (Arbeitstitel), das im März starten wird.



Nicole Wiedemann war zuletzt als Stellvertretende Gesamtanzeigenleitung der Frauenmagazine tätig, nachdem Sie zuvor die Position als Senior Brand Manager für die Marke PETRA innehatte. Hilleken Zeineddine, Geschäftsführerin BM BRAND MEDIA: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Position aus den eigenen Reihen mit Nicole Wiedemann nachbesetzen konnten. Mit ihrem großen Frauenmagazin-Knowhow, ihrem Drive und ihrer Empathie wird sie großartig Impulse setzen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in neuer Konstellation! Zugleich danken wir von Herzen Claudia Albers für die hervorragende und erfolgreiche Arbeit - und sind glücklich, dass sie weiter Sonderprojekte in unserem Haus übernehmen wird."



Auch bei dem neuen Luxusmagazin des JAHRESZEITEN VERLAGs gibt es eine Personalie zu vermelden: Zum Jahresbeginn hat Dagmar Hansen (50) als Advertising Director ROBB REPORT & International Business die Anzeigenleitung von ROBB REPORT und die Koordination des Auslandsgeschäfts bei BM BRAND MEDIA übernommen. Dagmar Hansen verantwortete im vergangenen Jahr bereits die erfolgreiche Markteinführung der Deutschen Ausgabe von ROBB REPORT für den JAHRESZEITEN VERLAG.



"Wir sind sehr glücklich, mit Dagmar Hansen - nach verschiedenen Funktionen im JAHRESZEITEN VERLAG - eine derart kompetente und erfahrene Kollegin als Anzeigenleiterin für ROBB REPORT und das internationale Anzeigengeschäft für unser Haus gewonnen zu haben", meint Roberto Sprengel, Geschäftsführer BM BRAND MEDIA.



BM BRAND MEDIA steht für "Frauen. Premium. Luxus." und vermarktet seit 2011 das hochwertige, wachsende Portfolio des Hamburger JAHRESZEITEN VERLAGES mit Marken wie FÜR SIE, PETRA, ROBB REPORT, DER FEINSCHMECKER und A&W Architektur und Wohnen.



