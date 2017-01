Scholz Holding GmbH: Gesellschafterversammlung hat Oliver Scholz als Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH abberufen und das Dienstverhältnis fristlos gekündigt

Pressemitteilung Scholz Holding GmbH

London, 17. Januar 2017

Gesellschafterversammlung hat Oliver Scholz als Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH abberufen und das Dienstverhältnis fristlos gekündigt

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung vom 16. Januar 2017 Herrn Oliver Scholz als Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH (das Unternehmen) aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung abberufen. Gleichzeitig wurde auch sein Dienstverhältnis außerordentlich fristlos gekündigt.

Das Unternehmen sucht derzeit nach einem Nachfolger für Oliver Scholz in seiner Funktion als Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH. Bis dahin wird das Unternehmen durch das Kern-Management-Team bestehend aus Henry Qin (Co-CEO), Martin Billhardt (CTO), Jochen Fischer (CFO) und Kai Lohmann (COO) geleitet. Das Management Team wird ergänzt durch Dr. Gerd Hähne und Alfred Thönes, die CEO bzw. CFO des deutschen und des polnischen Geschäfts sind.

Vor dem Hintergrund der von Chiho-Tiande, dem Eigentümer der Scholz Gruppe, zur Verfügung gestellten Finanzierung und des verbesserten Marktzugangs, ist die Scholz Gruppe gut aufgestellt, um weiteres Wachstum in diesem Jahr zu erreichen. Die Gruppe wird sich dieses Jahr auf den weiteren Ausbau des Handelsgeschäfts konzentrieren und darauf, die Margen zu erhöhen.

Kontakt: FTI Consulting Frankfurt Dr. Hartmut Vennen +49 (0) 69 92037 137 Hartmut.Vennen@fticonsulting.com Daniel Herbert +49 (0) 69 92037 183 Daniel.Herbert@fticonsulting.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scholz Holding GmbH

Office Number: 610, 68 King William Street

EC4N 7DZ London Großbritannien Telefon: 0044 20 7959 2291

E-Mail: infoscholz@scholz-group.com

Internet: www.scholz-group.com ISIN: AT0000A0U9J2 WKN: A1MLSS

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Wien (Geregelter Freiverkehr / Second Regulated Market)

