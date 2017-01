DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.285,04 -0,29% -0,17% Stoxx50 3.007,95 -0,34% -0,09% DAX 11.540,00 -0,13% +0,51% FTSE 7.220,38 -1,46% +1,09% CAC 4.859,69 -0,46% -0,05% DJIA 19.844,55 -0,21% +0,41% S&P-500 2.269,26 -0,24% +1,36% Nasdaq-Comp. 5.544,82 -0,53% +3,00% Nasdaq-100 5.043,80 -0,31% +3,70% Nikkei-225 18.813,53 -1,48% -1,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,74% +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,67 52,37 +0,6% 0,30 -2,0% Brent/ICE 55,84 55,86 -0,0% -0,02 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,83 1.203,18 +0,8% +9,65 +5,3% Silber (Spot) 17,10 16,81 +1,7% +0,29 +7,4% Platin (Spot) 981,85 983,50 -0,2% -1,65 +8,7% Kupfer-Future 2,62 2,66 -2,6% -0,07 +4,6%

FINANZMARKT USA

Investoren bleiben weiterhin vorsichtig nach den jüngsten Aussagen des designierten US-Präsidenten Trump und der britischen Premierministerin May. May ließ keinen Zweifel daran, dass sie einen vollständigen Austritt aus der EU und aus dem gemeinsamen Binnenmarkt anstrebe. Dagegen hat Trump mit seinen jüngsten Aussagen den Dollar unter Druck gebracht. Der künftige US-Präsident vertrat die Auffassung, der Dollar sei "zu fest". In der Folge verliert der Dollar deutlich an Boden und der Euro steigt im Gegenzug über die Marke von 1,07 Dollar. Das britische Pfund markiert dagegen den höchsten Tagessprung seit 2008. Im Devisenhandel erklärt man die Pfund-Rally vor allem mit dem Umstand, dass May die Vereinbarungen zum EU-Austritt beiden Parlamentskammern zur Abstimmung vorlegen will. Die beiden Tabakkonzerne BAT und Reynolds haben sich auf den Zusammenschluss zur weltweiten Nummer eins geeinigt. BAT verbesserte die bisherige Offerte. Reynolds steigen um 3 Prozent. Nach den Wettbewerbern hat nun auch Morgan Stanley gute Quartalszahlen vorgelegt. Allerdings wird im Handel ein schwaches Investmentbanking bemängelt. Der Wert ermäßigt sich um 2,9 Prozent. Auch Unitedhealth hat besser als erwartet abgeschnitten. Händler sagen allerdings, der nur bestätigte Ausblick enttäusche angesichts der guten Ergebnisse. Zudem ist die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um rund 48 Prozent gestiegen, so das hier auch leichte Gewinnmitnahmen die Aktie belasten. Diese verliert 1,7 Prozent. Der schwache Dollar und die Verunsicherung über den Brexit treiben den Goldpreis auf ein Achtwochenhoch. Auch am Ölmarkt geht es aufwärts. Der saudische Ölminister Khalid al-Falih sagte, es werde Zeit in Anspruch nehmen, bis die US-Förderung wieder richtig Fuß fasse.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:24 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Rede der britischen Premierministerin May holten die Indizes frühe Verluste weitgehend auf. Zur Rede von May hieß es, hier seien negative Überraschungen ausgeblieben. Das trieb die Kurse in der Breite an, nachdem es im Vorfeld der Rede zu Abgaben gekommen war. Das Pfund machte die Verluste der vergangenen sechs Handelstage wieder wett. Darunter litt allerdings der FTSE-100. "Ein harter Brexit ist vorne und hinten eingepreist gewesen", sagte ein Händler. Nun würden die vielen Schieflagen bereinigt, damit habe eine Gegenbewegung begonnen. Profitiert habe das Pfund vor allem von der Aussicht auf eine auch künftig enge Handelsverflechtung mit der EU, sagte ein Devisenanalyst. Rolls-Royce profitierten davon, dass der Motorenbauer gegen Zahlung von 671 Millionen Pfund den Vorwurf der Bestechung und Korruption aus der Welt geräumt hatte. Die Aktie gewann 4,4 Prozent. BAT hat sein Gebot für eine Fusion mit Reynolds erhöht. BAT fielen um 3,8 Prozent. Das drückte den Index der Konsumgüterhersteller für den täglichen Bedarf um 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0700 +0,50% 1,0647 1,0595 +1,7% EUR/JPY 120,8565 +0,03% 120,8176 120,98 -3,0% EUR/CHF 1,0726 +0,01% 1,0726 1,0723 +0,1% EUR/GBP 0,8637 -2,05% 0,8788 1,1372 +1,3% USD/JPY 112,97 -0,45% 113,48 114,18 -3,4% GBP/USD 1,2384 +2,20% 1,2117 1,2050 +0,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Rede der britischen Premierministerin May wollten die Anleger kein Risiko eingehen. Statt Aktien kauften sie den als Fluchtwährung beliebten Yen oder Gold. In Schanghai schafften die Kurse ein kleines Plus, nachdem sie - ähnlich wie am Vortag, wenn auch nicht ganz so heftig - kurz vor Handelsende abgesackt waren. Händler vermuteten Käufe staatlicher Fonds hinter der Erholung. Laut vorab veröffentlichten Auszügen aus der Rede Mays will Großbritannien "keine Teil-Mitgliedschaft in der EU", sondern mit dem Austritt aus dem gemeinsamen Markt einen klaren Schnitt vollziehen. Daraus schließen Beobachter, dass die Premierministerin der Kontrolle der Landesgrenzen und der Einwanderung Priorität vor dem Zugang zum europäischen Binnenmarkt einräumt. Weitere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger waren fehlende Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, und die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag. Unter den politischen Unsicherheiten litten besonders die Aktien der Banken. Neben der May-Rede und der Trump-Präsidentschaft nannten Marktteilnehmer auch die Wahlen in Frankreich und Deutschland, die allerdings erst im späteren Verlauf des Jahres anstehen. In Tokio verbilligen sich Sumitomo Mitsui um 1,4 Prozent und Mizuho Financial Group um 1,6 Prozent. Mitsubishi UFJ verloren 1,5 Prozent. Sie seien ihren europäischen Pendants nach unten gefolgt, sagten Händler. In Sydney büßten Rio Tinto 0,8 Prozent ein, nachdem die Titel anfangs noch von den Produktionsdaten des Bergbaukonzerns profitiert hatten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen im Sektor, der am Montag zugelegt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Landgericht verurteilt VW nach Dieselskandal wegen "vorsätzlicher Schädigung"

Im juristischen Ringen um Schadensersatz für VW-Käufer hat das Hildesheimer Landgericht den Autobauer wegen "sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung" zur Rückzahlung des Neupreises an einen vom Dieselskandal betroffenen Skoda-Kunden verurteilt. Die Software zur Abgaswertsenkung sei ein "gesetzeswidrige Manipulation der Motorsteuerung, die gegen europäische Vorgaben zur Typgenehmigung bei Kraftfahrzeugen verstößt", erklärte es in seinem am Dienstag veröffentlichten Beschluss (Az. 3 O 139/16).

Euroshop sieht Bewertungsergebnis bei 145 Millionen Euro

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop erwartet aus der Bewertung des Immobilienvermögens für 2016 einen Ergebnisbeitrag vor Steuern von etwa 145 Millionen Euro. Damit sinkt diese Kennziffer deutlich, denn im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Ergebnisbeitrag vor Steuern von 267,8 Millionen Euro gebucht. Euroshop führte am Dienstag aus, von dem Ergebnisbeitrag entfielen 117 Millionen auf das Bewertungsergebnis der Konzerngesellschaften und 28 Millionen Euro auf das im Finanzergebnis enthaltene Bewertungsergebnis der Gesellschaften, die nach der At-Equity-Methode bilanziert werden.

Moody's stuft BAT nach Reynolds-Übernahme ab

Die Übernahme des US-Tabakkonzerns Reynolds American durch British American Tobacco (BAT) hat Konsequenzen für die Bonitätsbewertung der Briten. Moody's hat das Rating für BAT um gleich zwei Stufen auf Baa2 herabgesetzt. Die Agentur verwies zur Begründung auf die zu erwartende hohe Verschuldung, die BAT zur Finanzierung des Deals eingehen müsse. Der Ausblick ist stabil.

Exxon kauft für Milliarden zu

Der US-Ölkonzern Exxon Mobil stemmt eine Milliardenübernahme. Für zunächst 5,6 Milliarden US-Dollar in eigenen Aktien erwirbt der Ölproduzent mehrere Unternehmen aus dem Besitz der Bass-Familie. Exxon sichert sich dadurch Ölreserven im Umfang von 3,4 Milliarden Barrel, die im so genannten Delaware Basin in New Mexico lagern, wie der Konzern mitteilte. Zu dem Kaufpreis in eigenen Aktien kommen noch bis zu 1 Milliarde Dollar in bar dazu, die ab 2020 bis 2032 zahlbar sind.

GM bestätigt milliardenschweren Investitionsplan für die USA

Der Autobauer General Motors (GM) beugt sich dem Druck des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Der Konzern bestätigte, 1 Milliarde Dollar zusätzlich in seine US-Produktionsstätten stecken zu wollen. Außerdem wird die Fertigung bestimmter Komponenten wieder ins Land geholt. Trump hatte GM wie andere Autokonzerne auch aufgefordert, Jobs in den USA und nicht im Ausland zu schaffen.

Morgan Stanley übertrifft die Erwartungen

Die US-Bank Morgan Stanley hat im vierten Quartal von der erhöhten Marktaktivität und Volatilität profitiert, die insbesondere nach der Präsidentschaftswahl Anfang November kräftig angezogen hat. Entsprechend deutlich fiel das Wachstum der Handelsgeschäfte bei Morgan Stanley aus, ähnlich wie bei JP Morgan und Bank of America, die in der Vorwoche ihre Zahlen vorgelegt hatten.

Unitedhealth übertrifft die Gewinnerwartungen

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth ist im vierten Quartal dank hoher Prämieneinnahmen kräftig gewachsen. Auch beim Gewinn legte der Konzern deutlich zu, mehr noch als von Analysten erwartet. Beim Umsatz überraschte der US-Branchenführer dagegen nicht.

