Mannheimer Morgen zum Vorstoß von Andrea Nahles Überschrift: Nur ein erster Schritt Mehr Männer, die Teilzeit arbeiten - das erhofft sich Ministerin Andrea Nahles durch ihren kürzlich präsentierten Gesetzentwurf. Der soll Beschäftigten das Recht geben, ihre Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren und später wieder voll einzusteigen. Das Ziel ist in jedem Fall ehrenwert. Nicht nur, weil sich viele Männer Umfragen zufolge tatsächlich mehr Zeit für die Familie wünschen. Sondern auch, weil dadurch im Gegenzug vermutlich mehr Frauen ihre Arbeitszeit aufstocken würden - und so zum Beispiel nicht mehr so einseitig von Altersarmut bedroht wären. In der Praxis ist der Rechtsanspruch auf eine Rückkehr in Vollzeit aber allenfalls ein erster Schritt. Viel wichtiger ist es, dass sich in den Unternehmen eine Kultur entwickelt, in der Teilzeitarbeit nicht mehr als Karriere-Killer gesehen wird. Das ist aber in der Praxis leider immer noch häufig der Fall. So gibt es nach wie vor wenige Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten. In vielen Firmenzentralen herrscht eben immer noch die Vorstellung, dass ein Vorgesetzter auf jeden Fall Vollzeit arbeiten muss. Und zwar nicht von zu Hause aus, sondern vor Ort, im Betrieb. Solange solche Ideen dominieren, werden vermutlich auch künftig viele Männer davor zurückschrecken, eine Zeit lang weniger zu arbeiten - allein aus Angst, sich Aufstiegschancen zu verbauen.

