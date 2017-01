FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben anfängliche Gewinne am Dienstag bis zum Abend nicht ganz halten können. Zuletzt stand der richtungweisende Euro-Bund-Future leicht im Plus bei 163,77 Punkten. Das gegen Mittag erreichte Tageshoch von 164,45 Punkten wurde damit klar unterboten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Abend bei 0,32 Prozent. An anderen europäischen Märkten war die Entwicklung ähnlich.

Topthema des Tages war eine Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May. Sie erläuterte ihre Strategie, die Großbritannien aus der EU führen soll. May sprach sich für eine umgängliche Trennung von der EU aus, sprach jedoch auch von Kompromissen, die notwendig seien. Zugleich warnte sie die EU vor wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen, die ihr Land etwa mit Steuersenkungen beantworten könne.

An den Rentenmärkten ebbte die Nachfrage nach sicheren Anlagen während und nach der Rede Mays spürbar ab. Einige Händler erklärten dies damit, dass etwas mehr Klarheit über den Kurs Großbritanniens herrsche. Verwiesen wurde aber auch auf das nach wie vor bestehende Problem, dass Großbritannien einerseits ein neues Freihandelsabkommen mit der EU anstrebe, andererseits aber Verpflichtungen, die andere Länder mit ähnlichen Rechten zu erfüllen hätten, nicht erfüllen wolle. In erster Linie geht es dabei um die Migration./bgf/stw

ISIN DE0009652644

AXC0241 2017-01-17/19:17