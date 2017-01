Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Koalitionsfraktionen streiten über Schäubles Überschüsse

Zwischen den Fraktionen der Großen Koalition ist ein Streit über die Verwendung der Budgetüberschüsse von 6,2 Milliarden Euro entbrannt, die Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für 2016 verzeichnet. Während sich die Unions-Fraktion nach Aussage ihres Vorsitzenden Volker Kauder hinter Schäubles Plan stellt, mit den Geldern Schulden zu tilgen, will die SPD sie laut ihrem Fraktionschef Thomas Oppermann für zusätzliche Investitionen einsetzen.

Kauder will Gespräche mit Trump-Regierung über Strafzölle

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) hat den gewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Androhung von Strafzöllen gegen deutsche Autohersteller vor einer Abschottung gewarnt und in diesem Kontext an die "Spaghettikriege" zwischen den USA und Europa vor rund 30 Jahren erinnert. "Was die Automobilindustrie anbelangt, werden wir sicher mit der amerikanischen Administration noch einmal reden müssen", sagte Kauder vor einer Sitzung seiner Fraktion in Berlin.

May: London will neues Zollabkommen mit der EU aushandeln

Im Zuge des Brexit will Großbritannien ein neues Zollabkommen mit der EU aushandeln. Sie wolle nicht, dass Großbritannien weiter Teil der gemeinsamen EU-Handelspolitik bleibe, sagte die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag in London. Ihr Land dürfe nicht durch gemeinsame Außenzölle mit der EU gebunden werden, weil dies sonst die Vereinbarung von Handelsabkommen mit anderen Ländern verhindere.

DIW/Fratzscher: May leitet wirtschaftlichen Abstieg Großbritanniens ein

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat mit ihrer Ankündigung eines "harten Brexit" nach Aussage von Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), einen schleichenden wirtschaftlichen Abstieg Großbritanniens eingeleitet. "Der wirtschaftliche Schaden eines solchen harten Brexit wird nicht unmittelbar dramatisch sein, sondern sich über ein Jahrzehnt hinziehen", heißt es in einer Stellungnahme Fratzschers.

Gabriel warnt Großbritannien nach May-Rede vor Extrawürsten

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) drängt Großbritannien nach der Grundsatzrede von Premierministerin Theresa May, die Verhandlungsfähigkeit schnell herzustellen. "Es ist gut, dass endlich etwas mehr Klarheit darüber besteht, wohin Großbritannien steuert. Wichtig ist nun, dass wir schnell in ein geordnetes Verfahren kommen", sagte der Bundeswirtschaftsminister.

Berliner Fraktionschefs warnen May vor Rosinenpickerei

Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition haben nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit eine harte Haltung gegenüber Londoner Sonderwünschen angekündigt. "Wenn Frau May einen Brexit will (als) Abbruch aller Beziehungen, dann ist das ihre Entscheidung, dann werden wir entsprechend mit ihr darüber verhandeln", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder vor einer Sitzung seiner Fraktion. "Aber eines geht nicht, dass man alle Vorteile und ansonsten zu seinen eigenen Bedingungen die Dinge gestalten will."

Moldaus Präsident setzt sich für Kündigung des EU-Assoziierungsabkommens ein

Der neue Präsident von Moldau, Igor Dodon, will die Annäherung seines Landes an die Europäische Union rückgängig machen. Bei einem Besuch in Russland kündigte der Staatschef der früheren Sowjetrepublik am Dienstag an, er wolle sich dafür einsetzen, dass das Parlament seines Landes das 2014 geschlossene Assoziierungsabkommen mit der EU aufkündige.

Fed/Brainard warnt vor Ausgabenprogramm der neuen US-Regierung

Fed-Gouverneurin Lael Brainard hat sich skeptisch mit Blick auf mögliche Ausgabenprogramme und Steuersenkungen durch die neue Regierung des kommenden Präsidenten Donald Trump geäußert. Solche Maßnahmen würden die Inflation erhöhen und zu steigenden Zinsen führen. Es steige aber auch das Haushaltsdefizit, ohne dass die Wirtschaft langfristig zusätzliches Wachstumspotenzial erhalte, sagte die Fed-Gouverneurin, die im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed stimmberechtigt ist.

New Yorker Konjunkturindex fällt im Januar

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat im Januar nachgegeben, wenngleich es weiter ein solides Wachstum gab. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 6,5. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von plus 8,2 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei revidiert plus 7,6 gelegen.

Chinas Präsident Xi warnt in Davos vor Handelskriegen und Protektionismus

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat mit scharfen Worten vor globalen Handelskriegen und Protektionismus gewarnt. Wenige Tage vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sagte Xi am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die Welt müsse "an der Entwicklung des Freihandels festhalten" sowie "Nein sagen zum Protektionismus". "Niemand wird als Sieger aus einem Handelskrieg hervorgehen", sagte er vor politischen und wirtschaftlichen Führungspersönlichkeiten.

Asiatische Reisende sorgen für Anstieg der weltweiten Touristenzahl

Dank einer Zunahme der Reisenden aus Asien ist die Zahl der weltweiten Touristen im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Sie legte um vier Prozent oder rund 46 Millionen auf 1,2 Milliarden zu, wie die Welttourismusorganisation (UNWTO) am Dienstag mitteilte. Das war der siebte Anstieg in Folge. Die Zahl der asiatischen Reisenden wuchs den Angaben zufolge um 8 Prozent.

