Geschäftsführer Oliver Scholz wird per sofort ‚aus wichtigem Grunde' abberufen: Das Dienstverhältnis wurde fristlos gekündigt. Paukenschlag nach Börsenschluss: Oliver Scholz ist raus. Der Namensgeber des Familienunternehmens ist damit per sofort out of order. Vom Recycler heißt es lapidar, ein Nachfolger werde gesucht. Mit Henry Qin (Co-CEO), Martin Billhardt (CTO), Jochen Fischer (CFO) und Kai Lohmann ...

