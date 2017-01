Zürich, Schweiz (ots) - «Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen

Stellung zu Standorten, Investitionen und Arbeitsplätzen»



Die Volksabstimmung über die Unternehmenssteuerreform III (USR

III) ist über die finanz- oder steuerpolitische Fragestellung hinaus

von grösster Tragweite für den Wirtschaftsraum Zürich. Am 12. Februar

wird entschieden, ob die Schweiz und ihr wirtschaftliches «Herz», die

Greater Zurich Area, auch in Zukunft attraktiv bleiben für

Unternehmen.



Treffen Sie sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie

Kantonsvertretern zum Gedankenaustausch:



- Wie entscheiden Unternehmen, wo Investitionen getätigt, wo

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten angesiedelt, wo

Arbeitsplätze geschaffen oder abgebaut werden?

- Welche Bedeutung hat dabei das steuerliche Umfeld?

- Was bedeutet die USR III für die hier tätigen Unternehmen ganz

konkret?



Wir freuen uns, wenn Sie Zeit für diesen wichtigen Austausch

finden:



Datum: Montag, 23. Januar 2017 um 9.15 Uhr

Ort: Greater Zurich Area AG, Limmatquai 122, Zürich (beim Central, 5

Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof)



Teilnehmer:



- Annette Heimlicher, CEO, Contrinex-Gruppe, Corminboeuf FR

- Annette Luther, General Manager, Roche Diagnostics International

AG, Rotkreuz ZG

- Josef Maushart, Verwaltungsratspräsident und CEO Fraisa-Gruppe,

Bellach SO

- Luigi Sorrentino, General Manager Winterthur & Vice President

Operations EMEA, Zimmer Biomet, Winterthur ZH

- Regierungsrat Matthias Michel, Volkswirtschaftsdirektor des

Kantons Zug

- Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Präsidentin Stiftung Greater

Zurich Area Standortmarketing, Volkswirtschaftsdirektorin des

Kantons Zürich

- Balz Hösly (Gastgeber und Moderator), Präsident des

Verwaltungsrats, Greater Zurich Area AG



Ablauf:



Ab 9.00 Uhr: Eintreffen, Begrüssung bei Kaffee und Gipfeli

9.15-9.45 Uhr: Statements aller Teilnehmer

9.45-10.30 Uhr: Fragen, Diskussion anschliessend Möglichkeit für

Einzelinterviews



Bitte melden Sie sich via Email an:

reto.sidler@greaterzuricharea.com



