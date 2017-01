Fast alle Parteien und Bundesländer sind für den letzten September-Sonntag als Termin für die Bundestagswahl. Nur Berlin nicht. Denn an diesem Tag findet in der Hauptstadt auch der große SCC-Marathon statt.

Nun steht es so gut wie fest: Der neue Bundestag soll am 24. September gewählt werden. Über eine entsprechende Vorlage von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) stimmt das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin ab. Formal trifft die endgültige Entscheidung Bundespräsident Joachim Gauck. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorschlag unverändert angenommen wird.

De Maizière hatte im vorigen November damit begonnen, die Meinungen der Bundestagsfraktionen und Bundesländer einzuholen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Dienstagabend aus Koalitionskreisen plädierten Union und SPD für den 24. September, die Grünen pochten nicht auf ein spezielles Datum ...

