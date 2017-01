So langsam rückt der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten am 20. Januar auch ins Bewusstsein der Trader an der Wall Street. Wie sich der neue Präsident machen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin stehen noch einige greifbarere Wirtschaftsdaten, sozusagen "harte Fakten" an. Zum Beispiel diese: Heute Nachmittag sprach ein Mitglied der Fed

Heute Nachmittag mitteleuropäischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...