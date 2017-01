Bioventus, einer der führenden Anbieter orthobiologischer Lösungen, hat die Entscheidung bekannt gegeben, DUROLANE in Russland zu vertreiben. DUROLANE ist eine Behandlung mit einer einmaligen Injektion in die Gelenkflüssigkeit auf Grundlage eines natürlichen, sicheren und erprobten technischen Verfahrens unter dem Namen NASHA, mit dem stabilisierte Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid, HA) gewonnen wird. Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das für Lubrifikation und Polsterung in einem normalen Gelenk sorgt.

DUROLANE is a single-injection, hyaluronic acid product used for joint lubrication in the treatment of pain associated with knee osteoarthritis. (Photo: Business Wire)

In Russland wird MEDSERVICE DUROLANE (3ml) anbieten, indiziert für die symptomatische Behandlung leichter bis mittlerer Knie- und Hüftosteoarthritis (OA), sowie DUROLANE SJ (1ml), konzipiert für Schmerzen bei leichter bis mittlerer Knie- und Hüftosteoarthritis in Knöchel, Ellbogen, Handgelenk, Fingern und Zehen. MEDSERVICE stellt eine Vielzahl von Dienstleistungen für medizinische Einrichtungen auf Regional- und Bundesebene bereit und wird DUROLANE an Kliniker im Großraum Moskau und in allen Regionen Russlands vertreiben.

"Wir sind erfreut, dass wir den Patienten in Russland DUROLANE wieder anbieten können", sagte Tony Bihl, CEO von Bioventus. "Dieser Markt spielt eine wichtige Rolle für unser Wachstum in Europa sowie für unsere internationale Wachstumsstrategie insgesamt und unser Bestreben, den Patienten weltweit unsere orthobiologischen Lösungen zu vermitteln."

"MEDSERVICE hat mit DUROLANE in Moskau einen tollen Start vor sich, und wir werden in diesem Jahr rasch in andere Städte und Regionen in Russland expandieren", sagte Andrew McCartney, Managing Director International für Europa, den Nahen und Mittleren Osten und Afrika bei Bioventus. "Das Team von MEDSERVICE und das Firmenziel, zur Vergrößerung und Weiterentwicklung des Angebots medizinischer Artikel und Dienstleistungen beizutragen, die den Patienten angeboten werden, passen perfekt zu Bioventus, denn wir arbeiten mit der medizinischen Fachwelt in Russland zusammen, damit Menschen wieder ein erfülltes, aktives Leben führen können."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bioventus bei der Vermarktung von DUROLANE in Russland", sagte Alexander Yagodin, Geschäftsführer (Managing Director) von MEDSERVICE. "Mithilfe dieser innovativen Lösung mit einmaliger Injektion werden Millionen von Patienten die mit Hüftosteoarthritis verbundenen Schmerzen auf sichere Weise besser behandeln können."

Über Bioventus

Bioventus ist ein Orthobiologieunternehmen, das klinisch geprüfte, kostengünstige Produkte entwickelt, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Bioventus verfügt im Bereich Orthobiologie über zwei Produktportfolios, nämlich Bioventus Active Healing Therapies und Bioventus Surgical. Mit diesen ist das Unternehmen einer der weltweiten Marktführer bei der aktiven orthopädischen Heilung. Das EXOGEN Ultrasound Bone Healing System des Unternehmens ist in den USA das beste System für die Knochenheilung, das verschrieben wird. Es ist das einzige von der FDA zugelassene System für die Knochenheilung, bei dem der natürliche Selbstheilungsprozess des Körpers sicher und effektiv mit Ultraschall angeregt wird. Die Fundamente von Bioventus bestehen aus einer Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin sowie starken ethischen Prinzipien. Damit ist das Unternehmen für Ärzte weltweit ein bewährter Partner.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.BioventusGlobal.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @Bioventusglobal.

DUROLANE Indikationen

DUROLANE (3ml) ist für die symptomatische Behandlung leichter bis mittlerer Knie- oder Hüftosteoarthritis (OA) indiziert, und DUROLANE SJ (1ml) ist für Schmerzen bei leichter bis mittlerer Osteoarthritis in Knöchel, Ellbogen, Handgelenk, Fingern und Zehen konzipiert.

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Sie sollten DUROLANE nicht verwenden, wenn sie an der Injektionsstelle eine Infektion oder Hauterkrankung haben. DUROLANE wurde nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen oder bei Kindern getestet. Zu den Risiken können vorübergehende Schmerzen, Schwellungen und/oder Versteifungen an der Injektionsstelle zählen. Die klinische Wirksamkeit wurde bis zu sechs Monate lang bewiesen. Die Ergebnisse können jedoch je nach verschiedenen patientenspezifischen Faktoren variieren.

Bioventus, das Bioventus-Logo, EXOGEN und DUROLANE sind eingetragene Warenzeichen von Bioventus LLC. NASHA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Galderma S.A.

