Mehr als 150 wichtige Branchenexperten der Papierbranche werden sich vom 3.-5. April in Köln (Deutschland) versammeln, um die Specialty Papers Europe Konferenz (http://www.specialtypaperconference.com/europe) von Smithers Pira zu besuchen.

Für den globalen Markt für Spezialpapiere wird in den Jahren 2015-2020 ein Jahreswachstum von 1,8 erwartet. 150 wichtige Branchenfachleute aus dem Bereich der gesamten Lieferkette werden im Rahmen der diesjährigen Specialty Papers Europe erwartet, um alles über die neuesten Entwicklungen und Trends der Branche zu erfahren und sich über Erfahrungen und Ideen auszutauschen.

"Die Specialty Papers Konferenz vermittelt stets exzellente Einsichten in den Papiermarkt der nahen und weiteren Zukunft. Wir halten die Konferenz daher für besonders hilfreich, um unser Entwicklungsprogramm sowohl kurzfristig als auch langfristig auszurichten."

Alicia B. Richards, AquaSol Corporation

Durch den Besuch der Specialty Papers Europe Konferenz werden die Teilnehmer erfahren, was in der Papierbranche vor sich geht, neueste Informationen über wissenswerte politische Themenfelder erhalten, sich mit hochrangigen Rednern über neue Technologien und Innovationen austauschen können und gleichzeitig die Gelegenheit erhalten, Netzwerkbeziehungen aufzubauen, ihre Geschäftsmöglichkeiten auszubauen und führende Persönlichkeiten der Branche zu treffen. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehören Markeninhaber, Rohstofflieferanten, Verarbeiter, Maschinen-/Ausrüstungslieferanten und Grafik- und Verpackungsdesigner der Spezialpapierbranche.

20 gefragte Fachredner werden im Rahmen der diesjährigen Konferenz Einsichten vermitteln und Ratschläge oder Auskünfte erteilen und sich dabei auf spezifische Themenfelder aus dem Bereich der Spezialpapierherstellung und der Papierlieferindustrie konzentrieren. Hierzu gehören unter anderem neueste Entwicklungen aus den Bereichen Verpackung, Barrierechemikalien, Beschichtungen, Digitaldruck sowie Innovationen und neue Technologien.

Tagungsthemenfelder:

Alexey Vishtal, Nestlé , Packaging sustainability and a role of fibre-based packaging in it (Verpackung und Nachhaltigkeit sowie die Rolle faserbasierter Verpackungen)

, Dr. Fikri E. Alemdaroglu, Daikin Chemical Europe , Fluorine or no fluorine a comparative analysis of barrier chemicals for grease proof paper (Fluor oder Verzicht auf Fluor eine vergleichende Analyse von Barrierechemikalien für fettdichte Papiere)

, Anna Jonhed, BillerudKorsnäs, New fiber based products for a sustainable future (Neue faserbasierte Produkte für eine nachhaltige Zukunft)

Mark Crable, Crable Engineering , Colour is a key attribute of specialty papers and must be properly managed (Farbe als wichtiger Bestandteil von Spezialpapieren und ihre ordnungsgemäße Handhabung)

, Jan Duffhues, Mars Europe , How paper can deliver added value to consumer packaging (Beitrag von Papier zur Mehrwertschöpfung im Rahmen der Konsumverpackung)

, Sowie viele weitere Themenbereiche ...

Die diesjährige Konferenz verspricht beispiellosen Erfahrungsaustausch und hervorragende Networking-Möglichkeiten für alle Teilnehmer aus der Papierbranche. Die SNP Inc. beschrieb eine frühere Veranstaltung der Konferenz mit den Worten: "Eine äußerst zielgerichtete Konferenz mit außergewöhnlichen Networking-Möglichkeiten."

Erstmals im Jahr 2017 die Teilnehmer der Specialty Papers 2017 Konferenz werden auch Gelegenheit erhalten, an einer exklusiven Besichtigungstour zum Papierwerk Zander teilzunehmen, die am Tag vor der Konferenz, am Montag, dem 3.April stattfinden wird. Im Verlauf dieser Tour können die Teilnehmer das Papierwerk von Zanders, einschließlich der Anlagen zur Produktion hochwertiger Spezialpapiere und -kartons besichtigen. Die begleitende Präsentation wird sich auf den stetigen Wandel der internationalen Papierindustrie konzentrieren und beleuchten, wie der "alten Lady" Zanders mit neuen Strukturen, Produkten und Serviceleistungen der Weg zurück zum geschäftlichen Erfolg gelang.

Weitere Informationen über Specialty Papers Europe 2017 finden Sie unter http://www.specialtypaperconference.com/europe

Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Für weitere Informationen über Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Stephen Frier unter der Telefonnummer +44 (0)1372 802006 oder unter der E-Mail-Adresse sfrier@smithers.com.

Über Smithers Pira

Smithers Pira ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Verpackungs-, Papier- und Print-Branche. Das Unternehmen bietet weltweit führende Expertise und Marktinformationen sowie eine Reihe von Testdienstleistungen, die von mehreren Standorten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten unterstützt werden. Mit seiner mehr als 80-jährigen technischen und wissenschaftlichen Erfahrung unterstützt Smithers Pira die Kunden rund um den Globus im Hinblick auf ihre Geschäfts- und Prüfanforderungen.

