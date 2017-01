FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Es hätten die entsprechenden Impulse für den Markt gefehlt. Keine Reaktion zeigte die Aktie von SAF-Holland. Angesichts der schwachen Marktentwicklung der Truck- und Trailermärkte in den USA baut der Lkw-Zulieferer seinen nordamerikanischen Werksverbund um. Dafür fallen 2017 einmalige Restrukturierungskosten von bis zu 10 Millionen US-Dollar an, wie das Luxemburger Unternehmen mitteilte. Die Aktie wurde unverändert getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.547 11.540 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 17, 2017

