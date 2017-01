Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) wirbt für eine Zulassung von Cannabis als Medizin auf Rezept. Das wäre "ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Palliativversorgung", sagte der Minister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Schwerkranken Menschen müssten bestmöglich versorgt werden. Dazu gehöre, dass die Kosten für Cannabis als Medizin von den Krankenkassen übernommen würden, wenn Schwerkranken nicht anders geholfen werden könne, so Gröhe. Er kündigte an, dass die Abgabe von Cannabis wissenschaftlich begleitet werde, damit "der medizinische Nutzen genau erfasst" werde. Über den Gesetzesentwurf der großen Koalition soll der Bundestag am Donnerstag entscheiden.

Bislang können Patienten Cannabisblüten und -extrakte nur mit einer Ausnahmegenehmigung erhalten. Die geplante Änderung soll die Hürden für Cannabis als Medizin senken.