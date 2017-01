Zahlreiche Gruppen in den USA bereiten sich auf Proteste gegen den designierten Präsidenten Trump vor. Es ist unklar wie hoch die Gewaltbereitschaft ist.

In den USA sollen in den kommenden Tagen in zahlreichen US-amerikanischen Städten großangelegte Kundgebungen und Veranstaltungen stattfinden, die sich gegen den Amtsantritt Donald Trumps richten. Nicht nur in New York und Washington werden Proteste stattfinden. Auch in den anderen Metropolen wollen Trump-Gegner auf die Straße gehen. Die größte Anti-Trump-Kundgebung wird einen Tag nach Trumps Amtsantritt stattfinden, berichtet NBC News. Die Organisation "Women's March on Washington" will am 21. Januar eine Massenkundgebung in der US-Hauptstadt veranstalten. Es werden 200.000 Teilnehmer erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...