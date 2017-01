Der britische Ökonom Evans-Pritchard erläutert anhand von historischen Dokumenten, dass die EU maßgeblich von der CIA erschaffen wurde. Die EU sollte ein Bollwerk gegen Russland im Kalten Krieg sein. Diese Rolle könnte sich unter Donald Trump grundsätzlich ändern.

Der angesehene britische Ökonom Ambrose Evans-Pritchard hat einige interessante Details aus der Geschichte der EU veröffentlicht. Es ist interessant, dass die Veröffentlichung bereits im April 2016 erfolgte - also unmittelbar in der heißen Phase für das Brexit-Referendum. Evans-Pritchard ist seit Jahren einer der profiliertesten Euro-Gegner und hat immer wieder auf die Schwächen des Systems einer unvollkommenen Währungsunion hingewiesen. Die EU soll, so schreibt Evans-Pritchard, von Anfang an ein US-amerikanisches Projekt gewesen sein. Washington habe die europäische Integration in den späten 1940er Jahren in Gang gebracht und unter Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson und Nixon haben die USA diesen Prozess verdeckt finanziert, so der Ökonom in einem Artikel der Zeitung The Telegraph. Neben der Nato soll die ...

