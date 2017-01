Das britische Pfund profitiert von der Ankündigung Londons, einen harten Bruch mit der EU voranzutreiben. In Schottland regt sich inzwischen Widerstand gegen die Pläne.

Mit Erleichterung haben Anleger am Dienstag auf die Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May reagiert, berichtet Reuters. Ihre Aussagen zur EU seien weniger ablehnend ausgefallen als befürchtet, sagten Börsianer. Das Pfund Sterling beschleunigte daraufhin seinen Erholungskurs und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit drei Jahren zu. Es verteuerte sich zweitweise um rund drei US-Cent auf 1,2347 Dollar. Dax und EuroStoxx50 drehten vorübergehend ins Plus und notierten am Nachmittag jeweils 0,2 Prozent im Minus bei 11.536 und 3288 Punkten. Der Londoner Auswahlindex FTSE weitete sein Minus dagegen auf 0,8 Prozent aus, weil die Aufwertung des Pfund Waren britischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig macht. "Premierministerin Theresa May hat sich in ihrer Rede sehr verhandlungsbereit gezeigt", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. Dies schüre bei Investoren Hoffnungen, dass Großbritannien und die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...