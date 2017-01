Zu einer Aussprache über eine Standortbestimmung hat sich Landesrat Schuler kürzlich mit den Obmännern der Obstgenossenschaften getroffen. "Südtirol", meinte Landesrat Arnold Schuler an die Obmänner gerichtet, "ist auch dank eures Beitrages führend im Apfelsektor; es wird aber auch in Zukunft nicht einfach sein, diese Position zu halten", so der...

Den vollständigen Artikel lesen ...