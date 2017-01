Abu Dhabi und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Unternehmen für Cybersicherheit fördert Kultur der Innovation, die nur durch ein strenges Forschungs- und Entwicklungsprogramm angetrieben werden kann



DarkMatter, das internationale Unternehmen für Cybersicherheit mit Sitz in den VAE, hat mit dem Unterzeichnen einer Reihe von Vereinbarungen mit nennenswerten führenden Institutionen auf der ganzen Welt sowie mit der Einstellung promovierte Forscher, die innerhalb der Organisation ausgiebige Innovationsmöglichkeiten genießen, sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm begonnen.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/458034/DarkMatter_Continuo us_Research.jpg )



Die Forschungsbereiche, mit denen sich DarkMatter befasst, sind topaktuell, technisch herausfordernd und werden die Zukunft von Cybersicherheit revolutionieren. Die Forschungs- und Entwicklungsbereiche reichen von zukunftsrelevanten Themen, wie Post-Quanten-Kryptographie, Blockchain und künstliche Intelligenz-Anwendungen bis zu Cybersicherheit, Seitenkanalattacke, Kommunikationssysteme der nächsten Generation und mehr. Letztlich ist das Unternehmen daran interessiert, Innovation in diesen und anderen Bereichen zu fördern sowie neue, relevante Themen für betroffene Gemeinschaften aufzuwerfen.



DarkMatter sieht der Realisierung einer solch mutigen und herausfordernden Forschung mit führenden globalen Bildungsinstitutionen freudig entgegen, während gleichzeitig Forschung innerhalb der Organisation durchgeführt wird, dessen Ergebnisse verwendet werden, um die bestehenden Cybersicherheits-Lösungen des Unternehmens zu untermauern.



Aus internationaler Forschungsperspektive möchte DarkMatter innerhalb des Bereichs Cybersicherheit für Innovation sorgen und durch grundlegende Forschung einen Beitrag zu der entsprechenden technologischen Weiterentwicklung leisten. DarkMatter konzentriert sich auch auf die Verbesserung interner Produkte, Dienstleistungen und Angebote sowie auf die Veröffentlichung von Ergebnissen innerhalb breitgefächerter Wissenschaftsforen und das Übernehmen einer Vordenkerrolle für die Gemeinschaft. Ein treibendes Motiv innerhalb der internationalen Kooperationskreise des Unternehmens ist die Verbreitung von Forschungsergebnissen, der Austausch von Ideen sowie gemeinschaftliches Lernen.



Faisal Al Bannai, Gründer und Chief Executive Officer, kommentierte DarkMatters wachsende Forschungskompetenz mit den Worten: "Forschung ist ein Kernelement eines innovativen Unternehmens. Daher nehmen wir diesen Bereich unseres Geschäfts sehr ernst. Indem wir die Spitzentalente, über die wir innerhalb der Organisation verfügen, mit weltweit anerkannten Institutionen und Forschern kombinieren, verschaffen wir uns eine starke Position, um Marktentwicklungen hervorzusagen und neue Angebote wesentlich schneller zu dimensionieren.Ebenfalls sind wir sehr stolz, diese weitreichenden Aktivitäten von unserem Sitz in den VAE aus durchzuführen und so das intellektuelle Kapital des Landes auszubauen."



Faisal Al Bannai fügte hinzu: "Wir werden bezüglich der führenden Forschung, die wir durchführen, sowie der Forschungspartnerschaften, die wir aufgebaut haben, um das Sicherheitsökosystem für die Branche zu verbessern, einige Ankündigen machen."



Auf nationaler Ebene zielen die Forschungs- und Innovationsaktivitäten von DarkMatter darauf ab, zu ausgewählten Universitätsprogrammen und Lehrplänen für Cybersicherheit beizutragen sowie diese zu verbessern. Das Unternehmen hat ebenfalls Interesse daran, bei der Ausbildung zukünftiger Experten für Cybersicherheit aus den VAE eine zentrale Rolle zu spielen.



Zusätzlich verspricht man sich von DarkMatters Forschungsaktivitäten, die besten Cybersicherheits-Studierenden, Doktoranden und Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen und so die Position des Unternehmens als einer der weltweit besten Arbeitsplätze für Cybersicherheits-Experten zu stärken.



Informationen zu DarkMatter



DarkMatter verwandelt die Cybersicherheits-Landschaft. Mit Hauptsitz in den VAE und weltweiter Geschäftstätigkeit sind wir das erste und einzige vollständig integrierte Unternehmen für Beratung und Implementierung von digitalem Schutz und Cybersicherheit. Unser Elite-Team globaler Experten liefert fortschrittliche Lösungen der nächsten Generation an Regierungen und Unternehmen über das gesamte Cybersicherheitsspektrum hinweg.



Wir helfen Kunden, die enorme Komplexität der sich heute ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu vereinfachen. Unsere Vision ist es, die Zukunft zu schützen, indem wir ihre Technologien sicherstellen. Innovation und Forschung sind Eckpfeiler für unsere Entwicklung und die Aktivitäten in diesen Bereichen untermauern unser komplettes Angebotsspektrum, einschließlich sicherer Kommunikation, Public-Key-Infrastructure sowie Big Data- und Analytik-Produkte.



Diese erstrecken sich bis auf unsere Aktivitäten in den Bereichen Governance, Risk und Compliance, Verteidigung von Cyber-Netzwerken, Infrastruktur- und Systemintegration, Test- und Validierungslabors sowie Smart Solutions.



Bitte besuchen Sie für weitere Einzelheiten http://www.darkmatter.ae



