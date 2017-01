WUPPERTAL (dpa-AFX) - Deutschlands wohl erfolgreichster Steuerfahnder steht nach Milliarden-Mehreinnahmen für den Staat durch das Auswerten brisanter Steuer-CDs vor seiner Pensionierung. Der Leiter des Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Wuppertal, Peter Beckhoff, geht im Juni in den Ruhestand. Das hat Nordrhein- Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) anlässlich eines Besuchs in Wuppertal mitgeteilt. Kein Grund für Steuerbetrüger, aufzuatmen: "Wuppertal bleibt Hotspot für Steuerfahndung", betonte der Ressortchef. An dieser speziellen Rolle wird nach seinen Worten nicht gerüttelt. Beckhoffs Stellvertreterin, die Juristin Sandra Höfer-Grosjean (44), werde das Amt zunächst kommissarisch leiten./vd/DP/zb

AXC0008 2017-01-18/05:26