WUPPERTAL (dpa-AFX) - Deutschlands wohl erfolgreichster Steuerfahnder steht nach Milliarden-Mehreinnahmen für den Staat durch das Auswerten brisanter Steuer-CDs vor seiner Pensionierung. Der Leiter des Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Wuppertal, Peter Beckhoff, geht im Juni in den Ruhestand. Das hat Nordrhein- Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) anlässlich eines Besuchs in Wuppertal mitgeteilt. Kein Grund für Steuerbetrüger, aufzuatmen: "Wuppertal bleibt Hotspot für Steuerfahndung", betonte der Ressortchef. An dieser speziellen Rolle wird nach seinen Worten nicht gerüttelt. Beckhoffs Stellvertreterin, die Juristin Sandra Höfer-Grosjean (44), werde das Amt zunächst kommissarisch leiten.

Das Land NRW hatte auf Empfehlung ihrer Steuerfahndung elf CDs mit Daten von mutmaßlichen Steuersündern erworben und damit bundesweit 120 000 Selbstanzeigen, davon 23 000 allein in NRW, ausgelöst. Dadurch kamen nach Ministeriumsangaben zusätzliche Steuereinnahmen von schätzungsweise sechs bis sieben Milliarden Euro bundesweit zusammen - allein 2,3 Milliarden Euro in NRW. Wuppertal ist eines von zehn Steuerfahndungsämtern in NRW.

"Unter der Leitung von Peter Beckhoff hat sich die Wuppertaler Behörde nicht nur beim Erwerb von Steuer-CDs, sondern auch beim Aufspüren von Steuerhinterziehern und ihren Helfern in den Banken überaus große Verdienste erworben und die Aufklärung mit Kreativität und sehr großem Engagement vorangetrieben", unterstrich der NRW-Finanzminister. "Ob es sich um die Überführung von Banken bei Beihilfe-Straftaten oder das Aufdecken von internationalen Verflechtungen zum Verstecken von Schwarzgeldern in großem Stil in Panama oder anderswo gehandelt hat - stets war das Wuppertaler Team um Peter Beckhoff maßgeblich an den Erfolgen beteiligt."/vd/DP/zb

